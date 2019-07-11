Футболисты "Нефтчи" победили "Сперанцу" в первом матче первого квалификационного раунда ЛЕ

ТАСС, 11 июля. Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" обыграл молдавскую "Сперанцу" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Нефтчи". "Сперанца" являлась номинальным хозяином поля, однако игра прошла на арене "Нефтчи", поскольку стадион молдавского клуба не пригоден для проведения еврокубковых матчей. Ответная встреча команд пройдет 18 июля.

Победитель этой пары станет соперником российского "Арсенала", который дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. В первом матче тульский клуб примет соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.

Всего на четверг запланированы 43 игры. В завершившихся матчах армянский "Пюник" дома сыграл вничью с македонским "Шкупи" (3:3), белорусский "Витебск" проиграл в гостях финскому клубу КуПС (0:2), шведский "Мальмё" дома разгромил "Баллимину" из Северной Ирландии (7:0), белорусское "Динамо" (Минск) сыграло в гостях вничью с "Лиепалой" (1:1) из Латвии, кипрский "Аполлон" обыграл в гостях литовский "Кауно Жальгирис" (2:0), грузинское "Динамо" (Тбилиси) одержало дома разгромную победу над "УЕ Энгордани" из Андорры (6:0).

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 16-18 июля. В нынешнем сезонеЛиги Европы Россию также будут представлять московские "Спартак" и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда (жеребьевка состоится 22 июля, матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой раунд турнира (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).