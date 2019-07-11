Шерстнев: российские футболисты отдали все силы в полуфинале Универсиады против бразильцев

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России отдали все свои силы в полуфинальном матче Универсиады против команды Бразилии. Об этом заявил ТАСС главный тренер российской сборной Алексей Шерстнев.

В полуфинале российская сборная со счетом 1:2 уступила бразильцам.

"Играли в пять часов, в самую жару, ребята просто не успели восстановиться, не сумели войти в игру в начале тайма, который должны были построить на контроле, - заявил Шерстнев. - Если бы движение позволило, то смогли бы сыграть как во втором тайме, когда жара спала, мы перехватили инициативу и доминировали всю вторую половину, реализовали момент, еще было несколько опасных подходов. К сожалению, первый тайм мы уступили, бразильцы были посвежее, им такая погода привычнее".

Соперник россиян по матчу за третье место определится в четверг в игре сборных Италии и Японии. Матч за бронзовые медали пройдет 13 июля.

"Я горжусь всеми ребятами, они сделали все, что могли, упрекнуть их не в чем, отдали все свои силы на поле. Другого варианта у нас не было, прижиматься к воротам было нельзя, они бы нас забросали подачами в штрафную. К последнему матчу будем искать, как заменить уставших, потому что график очень тяжелый, играем через день. В полуфинале остались самые сильные сборные, играть будет непросто - японцы привезли молодежную сборную, даже есть футболист основы, приехавший с недавнего Кубка Америки, а итальянцы - хозяева турнира, но ребята настраиваются, будут биться", - заключил специалист.

Сборная России заняла второе место в группе D, обыграв сборную Аргентины (2:0) и проиграв команде Японии (1:4). В четвертьфинале россияне победили команду Ирландии (1:0). На Универсиаде 2017 года российские футболисты заняли шестое место, победу одержала сборная Японии. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.