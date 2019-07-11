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Футбол в России

СМИ: "Краснодар" близок к соглашению со шведским футболистом Бергом

По информации портала, российский клуб готов предложить 32-летнему нападающему контракт с зарплатой €1,9 млн в год

ТАСС, 11 июля. Шведский форвард Маркус Берг может перейти в футбольный клуб "Краснодар". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Arena FM.

32-летний Берг является свободным агентом. По информации издания, "Краснодар" готов предложить нападающему контракт с зарплатой €1,9 млн в год.

Прошлый сезон футболист провел в "Аль-Айне" (ОАЭ), где сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал одну голевую передачу.

Также игрок выступал за шведский "Гётеборг", голландские "Гронинген" и ПСВ, немецкий "Гамбург" и греческий "Панатинаикос". За сборную Швеции Берг отличился 19 раз в 71 встрече.

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