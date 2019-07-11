Бывший игрок сборной Нидерландов Ван Перси станет экспертом на канале BT Sport - газета

ТАСС, 12 июля. Бывший нападающий национальной команды Нидерландов по футболу, английских клубов "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси будет работать экспертом на британском телеканале BT Sport. Об этом сообщает издание The Daily Mirror.

Отмечается, что контракт именитого футболиста рассчитан на один год. Вместе с Ван Перси на канале также будут работать бывшие игроки "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд и Оуэн Харгривз, которые уже имеют опыт в этой сфере.

Ван Перси завершил профессиональную карьеру в мае текущего года. Последним клубом нападающего стал голландский "Фейенорд", воспитанником которого он является. 35-летний Ван Перси провел 25 матчей в прошедшем сезоне, забил 16 мячей и сделал пять голевых передач. Также футболист выступал за английские "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и турецкий "Фенербахче".

Нападающий завоевал семь трофеев на клубном уровне, в числе которых значатся Кубок УЕФА и золото чемпионата Англии. В составе сборной Нидерландов он провел 102 матча и забил 50 мячей, что является рекордом. На его счету серебро (2010) и бронза (2014) чемпионатов мира.