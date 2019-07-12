Сборная России по волейболу обыграла команду Франции и вышла в полуфинал Лиги наций

ТАСС, 12 июля. Российские волейболисты одержали победу над командой Франции в матче финального турнира Лиги наций, который проходит в городе Чикаго (штат Иллинойс, США). Встреча завершилась со счетом 3-0, что позволило подопечным Туомаса Саммельвуо выйти в полуфинал соревнований.

Ранее сборная Франции уступила команде США (1-3), только победа над россиянами могла позволить ей побороться за выход в полуфинал турнира. Самым результативным игроком в составах обеих команд стал Жан Патри (Франция), набравший 13 очков. У сборной России больше всех очков на свой счет записал Ильяс Куркаев (11).

Лига наций - коммерческое соревнование, сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в ней 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести". На этой стадии команды разделены на две группы, по две лучшие сборные выходят в полуфинал, где разыграют медали.

В ночь на 13 июля сборная России поборется с командой США за первое место в группе А. Встреча начнется в 04:00 мск. Ранее определился первый полуфиналист от группы B, им стала команда Польши. Второй участник станет известен 13 июля по итогам противостояния между сборными Ирана и Бразилии.

Российские волейболисты являются действующими победителями турнира. "Финал шести" в Чикаго завершится в ночь на 15 июля.