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Футбол в России

СМИ: футболист "Фейенорда" Тапиа отказался переходить в московский "Локомотив"

"Локомотив" предлагал 23-летнему игроку выгодный контракт

ТАСС, 12 июля. Перуанский полузащитник голландского футбольного клуба "Фейенорд" Ренато Тапиа отказался от перехода в российский "Локомотив". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Voetbal International.

По информации источника, "Локомотив" предлагал 23-летнему игроку выгодный контракт, однако футболист предпочел остаться в голландской команде. При этом отмечается, что Тапиа не входит в планы "Фейенорда" на предстоящий сезон.

Контракт Тапии с клубом рассчитан до лета 2020 года, по данным портала Transfermarkt, стоимость перуанца оценивается в €3 млн.

Полузащитник в прошлом сезоне провел 26 матчей в разных турнирах, в которых забил один гол и отдал одну передачу. В составе клуба он становился двукратным обладателем Суперкубка Нидерландов, а также чемпионом страны и обладателем Кубка Нидерландов. Также он выступал за голландский "Твенте" и на правах аренды за "Виллем II". В составе сборной он провел 34 матча, в которых отметился тремя голами.

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