Российский боксер Папин проведет бой с Макабу 24 августа в Челябинске

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россиянин Алексей Папин проведет поединок в весовой категории до 90,72 кг против обладателя "серебряного" титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) конголезца Илунги Макабу 24 августа в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Папин проведет бой с Макабу 24 августа", - сказал собеседник агентства.

Главным боем вечера станет поединок в весе до 79,4 кг между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом.

Макабу в последнем поединке победил техническим нокаутом россиянина Дмитрия Кудряшова. Всего на счету 31-летнего боксера 25 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 31-летнего Папина 11 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.