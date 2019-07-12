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Футбол в России

РФС подтвердил назначение Мельникова на пост директора по коммуникациям

Денис Рогачев назначен на должность заместителя генерального секретаря союза

ТАСС, 12 июля. Кирилл Мельников назначен руководителем службы по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Мельников стал директором по коммуникациям РФС.

Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев назначен на должность заместителя генерального секретаря. Кирилл Терешин стал руководителем службы по мероприятиям и спонсорским активациям, Илья Фимушкин - руководителем службы по маркетингу и коммерции, Дмитрий Федоров назначен руководителем департамента цифровых технологий.

Ранее Мельников был одним из ведущих экономических журналистов газеты "Коммерсант", затем основал собственное коммуникационное агентство.

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Футбол в России
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