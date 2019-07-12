Ярошик ждет от нового сезона РПЛ более серьезной борьбы за чемпионский титул

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший полузащитник ЦСКА и английского "Челси" Иржи Ярошик рассчитывает, что конкуренция в борьбе за победу в чемпионате России по футболу в сезоне-2019/20 будет выше, чем годом ранее. Об этом он по телефону рассказал ТАСС.

Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 выиграл "Зенит". Команда из Санкт-Петербурга под руководством главного тренера Сергея Семака гарантировала себе первое место за три тура до конца чемпионата. Второе место в турнирной таблице занял "Локомотив", третьим стал "Краснодар".

"Я бы хотел, чтобы была "заруба", было больше интереса к последним турам, - сказал Ярошик. - В этом году "Зенит" оторвался, и концовка была не очень интересной. Конечно, фанаты и игроки команды из Санкт-Петербурга рады тому, что так произошло, но я бы хотел, чтобы "Спартак" и ЦСКА поднялись выше, чтобы борьба наверху, где еще есть "Локомотив" и "Краснодар", была сильнее. Это главные претенденты на чемпионство".

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 12 июля матчем между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо", начало игры - 20:00 мск. В субботу в премьер-лиге сыграют "Урал" и "Уфа" (начало - 16:30 мск), "Спартак" и "Сочи" (19:00), а также "Ростов" и "Оренбург" (21:30). В воскресную программу входят игры "Крылья Советов" - ЦСКА (16:30), "Зенит" - "Тамбов" (19:00) и "Ахмат" - "Краснодар" (21:30). В последней игре первого тура "Локомотив" в Москве примет в понедельник "Рубин" (20:00).