Футболист "Фенербахче" Зайц может продолжить карьеру в РПЛ

ТАСС, 12 июля. Словенский полузащитник турецкого "Фенербахче" Миха Зайц может перейти в один из российских клубов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на турецкий портал Superhaber.

В услугах 25-летнего игрока заинтересованы "Краснодар", а также московские клубы "Спартак" и "Динамо". По оценке портала Transfermarkt, стоимость словенца оценивается в €5,5 млн. Однако источник заявил, что "Фенербахче" получил предложение от краснодарского клуба в размере €7-8 млн. Если агенту футболиста удастся договориться с "Краснодаром" об условиях контракта, то трансфер может быть объявлен на следующей неделе.

В сезоне-2018/19 Зайц провел за турецкий клуб 31 матч, забив пять мячей и отдав две результативные передачи.

Ранее игрок выступал за итальянский "Эмполи" и словенские клубы "Олимпию", "НК Целе" и "АСК Браво".