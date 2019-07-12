ФК "Спартак" считает количество логотипов спонсоров на форме сбалансированным

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Количество логотипов на форме футбольного клуба "Спартак" оправдано с коммерческой точки зрения. Об этом на пресс-конференции, посвященной подписанию договора с новым партнером, сообщил коммерческий директор московского клуба Александр Атаманенко.

"Спартак" в пятницу подписал договор о партнерстве с производителем кофемашин. Ранее болельщики команды неоднократно высказывали возмущение из-за обилия спонсорских логотипов на игровой форме.

"Спартак" является лидером коммерческой индустрии, наша основная часть доходов - от рекламы, - сказал Атаманенко. - Мы горды тем, что у нас много партнеров. Мы считаем, что количество логотипов на форме достаточно сбалансированное, новый партнер также будет размещаться на футболке".

Всего на форме "Спартака" будет размещено восемь логотипов партнеров.

В рамках первого тура стартующего чемпионата России "Спартак" 13 июля дома сыграет против "Сочи", начало встречи - 19:00 мск.