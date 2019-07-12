Определились соперники УНИКСа и "Локомотива-Кубани" по группе баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 12 июля. Стали известны соперники казанского УНИКСа и краснодарского "Локомотива-Кубани" по групповому этапу баскетбольного Еврокубка. Жеребьевка прошла в пятницу в Барселоне.

Казанский клуб попал в группу С, где его соперниками станут турецкая "Дарюшшафака", хорватская "Цедевита", испанский "Ховентут", итальянская "Брешиа Леонесса" и французский "Нантер".

"Локомотив-Кубань" в группе B встретится с литовским "Ритусом", турецким "Тофашем", французским "Лиможем", сербским "Партизаном" и итальянским "Рейером".

В турнире принимают участие 24 команды, которые разделены на четыре группы по шесть команд. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в топ-16, где будут разделены на четыре группы по четыре команды. Две лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал турнира.

В прошлом сезоне помимо "Локомотива-Кубани" и УНИКСа в турнире принял участие петербургский "Зенит", который не сумел выйти в плей-офф. На стадии 1/4 финала УНИКС победил "Локомотив-Кубань" (2-1 в серии), а в полуфинале уступил испанской "Валенсии" (0-2).

Еврокубок - второй по престижности клубный турнир Европы. В нынешнем розыгрыше победитель и финалист получат путевку в Евролигу на следующий сезон. Краснодарская команда становилась победителем турнира в сезоне-2012/13, в сезоне-2017/18 краснодарский клуб дошел до финала. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.