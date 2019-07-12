Колобков обсудил с Куйвашевым подготовку Екатеринбурга к Универсиаде-2023

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на которой они обсудили подготовку Екатеринбурга к проведению летней Универсиады 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023 было принято 2 июля на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU).

"Мы обсудили подготовку к проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, - сказал Колобков. - Соревнования пройдут по 16 видам спорта, в них примут участие около восьми тысяч спортсменов, это крупнейшее комплексное мероприятие. Сегодня мы определили перечень объектов, которые должны быть построены для проведения Универсиады, очень интересная концепция, предусматривающая строительство Деревни Универсиады на новом месте. Все объекты, которые будут построены к Универсиаде, станут хорошим наследием для города и в целом послужат развитию спорта в стране".

"Мы также рассмотрели вопросы проведения чемпионата мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге в этом году. Соревнования пройдут на территории МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Подготовка идет в соответствии с планом. Уже заявились порядка 90 стран, более 500 участников, это больше, чем в предыдущий чемпионат мира", - добавил министр спорта.

Куйвашев отметил, что недавно состоялся визит президента России Владимира Путина в Екатеринбург, во время которого ему была презентована Деревня спортсменов Универсиады. "Сегодня с Павлом Анатольевичем мы детально обсудили ход подготовки к Универсиаде, график и реализацию поручений президента по итогам его визита в Екатеринбург", - сказал губернатор.

"Что касается чемпионата мира по боксу, то работает организационный комитет, который уже вышел на финишную прямую, времени осталось немного. Заверяю, что мы проведем чемпионат мира по боксу на самом высоком уровне, опыт проведения крупнейших спортивных мероприятий в Екатеринбурге есть", - добавил Куйвашев.