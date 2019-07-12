Новак Джокович вышел в финал Уимблдона

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Первая ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серб Новак Джокович в полуфинале Уимблдона в мужском одиночном разряде обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 в пользу 32-летнего сербского спортсмена, который имеет первый номер посева на турнире, а также является его действующим победителем в одиночном разряде. Игра продолжалась 2 часа 48 минут. В матче был зафиксирован самый долгий обмен ударами (45) с 2005 года, когда на Уимблдоне начали вести подобные подсчеты.