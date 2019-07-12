{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Уимблдон

Новак Джокович вышел в финал Уимблдона

В полуфинале сербский теннисист в четырех сетах обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута
Новак Джокович EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Первая ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серб Новак Джокович в полуфинале Уимблдона в мужском одиночном разряде обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 в пользу 32-летнего сербского спортсмена, который имеет первый номер посева на турнире, а также является его действующим победителем в одиночном разряде. Игра продолжалась 2 часа 48 минут. В матче был зафиксирован самый долгий обмен ударами (45) с 2005 года, когда на Уимблдоне начали вести подобные подсчеты.

Второй финалист определится в матче между 33-летним испанцем Рафаэлем Надалем и 37-летним швейцарцем Роджером Федерером позднее в пятницу. Финал состоится 14 июля.

Джокович является 15-кратным победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде, серб в 25-й раз сыграет в финале турниров серии и в шестой раз - на Уимблдоне. Джокович четыре раза выигрывал Уимблдон, на его счету семь титулов на Открытом чемпионате Австралии, три - на Открытом чемпионате США, один - на Открытом чемпионате Франции. Он является рекордсменом по количеству заработанных призовых (свыше $100 млн). Также Джокович лидирует по количеству выигранных матчей, проведенных против Надаля (28 побед - 25 поражений) и Федерера (25-22).

Кроме того, победа в финале станет для Джоковича 75-й на турнирах ATP в одиночном разряде, по количеству титулов его опережает только Федерер (102).

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.

Футбол в Испании
"Атлетико" требует €200 млн у "Барселоны" за Гризманна
В пятницу "Барселона" объявила о переходе Гризманна за €120 млн
Читать полностью