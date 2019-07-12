Новак Джокович вышел в финал Уимблдона

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Первая ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серб Новак Джокович в полуфинале Уимблдона в мужском одиночном разряде обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 в пользу 32-летнего сербского спортсмена, который имеет первый номер посева на турнире, а также является его действующим победителем в одиночном разряде. Игра продолжалась 2 часа 48 минут. В матче был зафиксирован самый долгий обмен ударами (45) с 2005 года, когда на Уимблдоне начали вести подобные подсчеты.
Back to defend his crown…— Wimbledon (@Wimbledon) 12 июля 2019 г.
Reigning champion @DjokerNole advances to his sixth #Wimbledon final where he’ll bid to win a fifth title after beating Roberto Bautista Agut pic.twitter.com/OYtfSUC7Hv
Второй финалист определится в матче между 33-летним испанцем Рафаэлем Надалем и 37-летним швейцарцем Роджером Федерером позднее в пятницу. Финал состоится 14 июля.
Джокович является 15-кратным победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде, серб в 25-й раз сыграет в финале турниров серии и в шестой раз - на Уимблдоне. Джокович четыре раза выигрывал Уимблдон, на его счету семь титулов на Открытом чемпионате Австралии, три - на Открытом чемпионате США, один - на Открытом чемпионате Франции. Он является рекордсменом по количеству заработанных призовых (свыше $100 млн). Также Джокович лидирует по количеству выигранных матчей, проведенных против Надаля (28 побед - 25 поражений) и Федерера (25-22).
Кроме того, победа в финале станет для Джоковича 75-й на турнирах ATP в одиночном разряде, по количеству титулов его опережает только Федерер (102).
133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.