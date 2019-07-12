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Летняя Универсиада в Неаполе

Булаев выиграл золото в стрельбе из блочного лука на Универсиаде

Для сборной России эта золотая медаль стала 12-й на соревнованиях

ТАСС, 12 июля. Российский спортсмен Антон Булаев одержал победу в стрельбе из блочного лука в одиночных соревнованиях на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

В финале он победил представителя Турции Мухаммеда Йетима. Бронзу завоевал южнокореец Ким Чён Хо, победивший поляка Лукаша Пшибыльского.

Булаев является победителем индивидуального турнира в стрельбе из блочного лука на чемпионате Европы 2018 года.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 61 награду - 24 золотые, 17 серебряных и 20 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-12), третье - сборная Китая (21-12-6). Российская команда занимает шестую строчку, но имеет в активе наибольшее количество медалей - 62 (12-21-29). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония24172061
2США21161249
3Китай2112639
4Южная Корея13121641
5Италия13101538
6Россия12212962
7Мексика76518
8ЮАР66214
9Тайвань512724
10Иран53715
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