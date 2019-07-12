Булаев выиграл золото в стрельбе из блочного лука на Универсиаде

ТАСС, 12 июля. Российский спортсмен Антон Булаев одержал победу в стрельбе из блочного лука в одиночных соревнованиях на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.
В финале он победил представителя Турции Мухаммеда Йетима. Бронзу завоевал южнокореец Ким Чён Хо, победивший поляка Лукаша Пшибыльского.
Булаев является победителем индивидуального турнира в стрельбе из блочного лука на чемпионате Европы 2018 года.
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 61 награду - 24 золотые, 17 серебряных и 20 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-12), третье - сборная Китая (21-12-6). Российская команда занимает шестую строчку, но имеет в активе наибольшее количество медалей - 62 (12-21-29). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|24
|17
|20
|61
|2
|США
|21
|16
|12
|49
|3
|Китай
|21
|12
|6
|39
|4
|Южная Корея
|13
|12
|16
|41
|5
|Италия
|13
|10
|15
|38
|6
|Россия
|12
|21
|29
|62
|7
|Мексика
|7
|6
|5
|18
|8
|ЮАР
|6
|6
|2
|14
|9
|Тайвань
|5
|12
|7
|24
|10
|Иран
|5
|3
|7
|15