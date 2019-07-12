Сборная России завоевала шесть наград в девятый медальный день Универсиады в Италии

ТАСС, 13 июля. Российские спортсмены завоевали шесть наград в девятый медальный день на Всемирной летней Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

На счету российских спортсменов четыре золотые и две бронзовые медали. Золото в активе Екатерины Селезневой в многоборье по художественной гимнастике и Антона Булаева, победившего в стрельбе из блочного лука. Также золотые награды завоевала женская сборная России по волейболу, одержав победу в финале над командой Японии со счетом 3-1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:18), и сборная России по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

Бронзовыми призерами стали тхэквондист Рафаэль Камалов (весовая категория до 87 кг) и женская сборная России по футболу, победившая в матче за третье место команду Ирландии (2:2 в основное время, 4:2 - по пенальти).

Также в пятницу российские ватерполистки в полуфинале уступили команде Венгрии в серии пенальти (12:12 в основное время, 2:4 - по пенальти).

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 64 награды - 24 золотые, 17 серебряных и 23 бронзовые. Второе место занимает команда США (21-16-13), третье - сборная Китая (21-11-7). Российская команда располагается на четвертой строчке, но имеет в активе наибольшее количество медалей - 67 (15-21-31). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.