Сборная Бразилии обыграла команду Ирана в матче финального турнира волейбольной Лиги наций

ТАСС, 13 июля. Сборная Бразилии по волейболу одержала победу над командой Ирана в матче финального турнира Лиги наций, который проходит в городе Чикаго (штат Иллинойс, США). Встреча завершилась со счетом 3-2.

Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Ирана Милад Эбадипур, который набрал 24 очка. В составе бразильской команды больше всех очков на свой счет записал коллега Эбадипура по амплуа Рикардо Лукарелли (16).

Сборная Бразилии стала последним участником полуфинала. Ранее в эту стадию пробились команды России, Польши и США. Сборные Ирана и Франции завершили свое выступление, заняв пятое и шестое места соответственно. Полуфинальные пары определятся после заключительного матча группы А между командами России и США.

Лига наций - коммерческое соревнование, сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в ней 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".

Завершится турнир в ночь на 15 июля.