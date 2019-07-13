Голевая передача Руни спасла "Ди Си Юнайтед" от поражения в матче MLS против "Нью-Инглэнд"

ТАСС, 13 июля. Английский нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни помог своей команде уйти от поражения в матче против "Нью-Инглэнд", отдав голевую передачу. Встреча регулярного чемпионата завершилась со счетом 2:2.

Руни, который является капитаном команды, ассистировал форварду Квинси Амарикве на 86-й минуте матча. Гол позволил "Ди Си Юнайтед" сравнять счет. Также в составе команды отличился полузащитник Леонардо Хара (43-я минута). У "Нью-Инглэнд" мячи забили форвард Тил Банбери (4) и хавбек Карлес Хиль (32).

"Ди Си Юнайтед" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 32 очка в 21 матче. Руни является лучшим бомбардиром (10 голов) и лучшим ассистентом (шесть передач) клуба в текущем сезоне. Форвард играет за американскую команду с 2018 года, в его активе 43 матча, 24 гола и 12 передач.

Руни известен по выступлению за английские "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. В составе "Эвертона" он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся обратно в ливерпульскую команду. В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз - трофей клубного чемпионата мира.

В активе форварда 119 матчей за сборную Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе национальной команды Руни выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года и добирался до аналогичной стадии на двух чемпионатах Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил карьеру в сборной.