Шесть профессиональных боксерских боев пройдут 22 июля на Красной площади

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Шесть профессиональных поединков пройдут на Красной площади 22 июля в рамках Международного дня бокса. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Возглавит вечер бокса поединок между бывшим чемпионом мира в весе до 76,2 кг Федором Чудиновым и кубинцем Уильямом Скуллом. Магомед Мадиев проведет бой за региональный чемпионский титул Всемирной боксерской Ассоциации (WBA) в весе до 72,6 кг с соотечественником Евгением Терентьевым.

Тяжеловес Шигабудин Алиев встретится с американцем Кевином Джонсоном. Российский боксер полусреднего веса Шахабас Махмудов проведет бой с южноафриканцем Тсико Муловхедзи. Еще в двух поединках примут участие россияне Федор Глазков и Магомедмурад Арсланбеков, их соперники еще не определены.

День бокса впервые прошел на Красной площади летом 2017 года.