{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Шесть профессиональных боксерских боев пройдут 22 июля на Красной площади

Возглавит вечер бокса поединок между бывшим чемпионом мира Федором Чудиновым и кубинцем Уильямом Скуллом
Федор Чудинов (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Чудинов (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Шесть профессиональных поединков пройдут на Красной площади 22 июля в рамках Международного дня бокса. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Возглавит вечер бокса поединок между бывшим чемпионом мира в весе до 76,2 кг Федором Чудиновым и кубинцем Уильямом Скуллом. Магомед Мадиев проведет бой за региональный чемпионский титул Всемирной боксерской Ассоциации (WBA) в весе до 72,6 кг с соотечественником Евгением Терентьевым.

Тяжеловес Шигабудин Алиев встретится с американцем Кевином Джонсоном. Российский боксер полусреднего веса Шахабас Махмудов проведет бой с южноафриканцем Тсико Муловхедзи. Еще в двух поединках примут участие россияне Федор Глазков и Магомедмурад Арсланбеков, их соперники еще не определены.

День бокса впервые прошел на Красной площади летом 2017 года.

Теги
Бокс
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Поздняков: в бюджете ОКР заложено 30 млн рублей на юридическую поддержку спортсменов
По словам главы ОКР, работа по юридической защите прав и интересов российских спортсменов - одна из важнейших актуальных задач
Читать полностью