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Летние олимпийские виды спорта

Женская сборная России по регби-7 обыграла шведок на квалификационном турнире к ОИ-2020

Встреча завершилась со счетом 29:0

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 обыграла команду Швеции в первом матче отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года. Соревнования проходят в Казани.

Встреча завершилась со счетом 29:0 в пользу россиянок. В следующем матче позднее в субботу сборная России сыграет против команды Германии. В другом матче группы В англичанки обыграли немок (59:0).

В Казани выступают 12 европейских команд, которые разделены на три группы. В группу А вошли сборные Франции, Польши, Молдавии и Италии. Сборные Испании, Ирландии, Румынии и Чехии выступают в группе С.

В плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы, а также две лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах. Право выступить на Олимпиаде получит лучшая сборная по итогам европейского отбора. Команды, занявшие второе и третье места, примут участие в утешительной квалификации, где будет разыграна последняя путевка на Игры-2020. Соревнования завершатся 14 июля.

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Летние олимпийские виды спорта
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