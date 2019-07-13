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Футбол в России

"Краснодар" подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один год
Маркус Берг EPA/Fredrik Sandberg
Описание
Маркус Берг
© EPA/Fredrik Sandberg

ТАСС, 13 июля. Футбольный клуб "Краснодар" подписал соглашение с шведским нападающим Маркусом Бергом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба краснодарского клуба.

Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на один год. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Прошлый сезон футболист провел в "Аль-Айне" (ОАЭ), где сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал одну голевую передачу. Также игрок выступал за шведский "Гётеборг", голландские "Гронинген" и ПСВ, немецкий "Гамбург" и греческий "Панатинаикос". За сборную Швеции Берг сыграл 71 матч и отличился 19 раз.

В первом туре Российской премьер-лиги "Краснодар" сыграет на выезде с грозненским "Ахматом", матч пройдет в воскресенье.

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