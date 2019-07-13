Мужская сборная России по регби-7 проиграла испанцам на квалификационном турнире к ОИ-2020

ТАСС, 13 июля. Мужская сборная России по регби-7 уступила команде Испании в первом матче отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года. Соревнования проходят во французском Коломье.

Встреча завершилась со счетом 47:0 в пользу испанцев. В следующем матче позднее в субботу сборная России сыграет против команды Ирландии. В другом матче группы В ирландцы обыграли украинцев (41:0).

В Коломье выступают 12 европейских команд, которые разделены на три группы. В группу А вошли сборные Франции, Португалии, Италии и Венгрии. Сборные Англии, Германии, Грузии и Литвы выступают в группе С.

В плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы, а также две лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах. Право выступить на Олимпиаде получит лучшая сборная по итогам европейского отбора. Команды, занявшие второе и третье места, примут участие в утешительной квалификации, где будет разыграна последняя путевка на Игры-2020.

Турнир в Коломье завершится 14 июля.