Федерация регби России попробует найти альтернативу матчу с командой Грузии перед КМ

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) рассматривает варианты соперников для проведения товарищеского матча национальной сборной на случай, если тестовая игра с командой Грузии не состоится. Об этом заявил журналистам председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев на квалификационном турнире к Олимпиаде по регби-7 в Казани.

Тестовый матч мужских сборных России и Грузии в рамках подготовки к Кубку мира запланирован на 27 августа в Тбилиси, но он находится под угрозой срыва из-за ситуации с протестами в Грузии на фоне скандала с российской делегацией. Ранее ФРР обратилась в МИД РФ за рекомендацией по проведению встречи и обеспечению безопасности команды.

"Пока четкого ответа нет, переговоры ведутся. Нужно обезопасить наших спортсменов, чтобы не допустить провокаций. На нейтральном поле также будет сложно предотвратить выходки экстремистов. Это ввязывает наш спорт в политику, чего мы совсем не хотели бы", - заявил Артемьев.

"Мы ищем разные варианты, но мы без сомнения сохраним самые добрые и уважительные отношения с федерацией Грузии, это наши ближайшие партнеры и друзья, мы их глубоко уважаем, уважаем грузинский народ. К сожалению, эти выходки экстремистов сломали нам и грузинской команде подготовку к Кубку мира в Японии. Мы сейчас ищем и другие варианты, мы не можем оставить нашу сборную без тестовых матчей", - добавил он.

Кубок мира по регби пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября.