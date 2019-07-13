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Футбол в России

"Спартак-2" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" в матче второго тура первенства Олимп - ФНЛ

Встреча завершилась со счетом 2:2

ТАСС, 13 июля. Московский "Спартак-2" сыграл вничью со счетом 2:2 с клубом "СКА-Хабаровск" в домашнем матче второго тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе хозяев мячи забили Максим Данилин (12-я минута) и Александр Руденко (31), в составе гостей отличились Ираклий Квеквескири (13) и Владислав Брагин (62). Два игрока хабаровского клуба получили красные карточки - Евгений Шляков на 15-й минуте и Брагин на 67-й.

После двух матчей "Спартак-2" набрал четыре очка, "СКА-Хабаровск" - одно. В субботу состоятся еще девять матчей второго тура первенства Олимп - ФНЛ.

В следующем туре "Спартак-2" на выезде сыграет с саранской "Мордовией" 20 июля, "СКА-Хабаровск" в этот же день дома встретится со столичным "Торпедо".

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