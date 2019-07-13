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НХЛ

Игрок "Спартака" Шалагин намерен выступать в системе клуба НХЛ "Тампа" в новом сезоне

Рекордсмен Молодежной хоккейной лиги прошел подготовку в молодежном лагере "Тампы"

ТАСС, 13 июля. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Шалагин намерен следующий сезон провести в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа". Слова хоккеиста приводит пресс-служба столичной команды.

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Шалагин был выбран на драфте-2019 в седьмом раунде под 198-м номером. В июне 19-летний хоккеист ездил в молодежный лагерь "Тампы".

"Впечатления от лагеря хорошие, мне все очень понравилось, - сказал Шалагин. - Тренеры сказали, что надо прибавлять в катании и физической мощи. Я никогда не был в Америке, очень интересно было съездить и посмотреть на все своими глазами. Уезжаю в конце июля в Монреаль, где начну подготовку к сезону с тренером "Тампы" по физподготовке".

Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за "Спартаком".

В прошлом сезоне Шалагин установил рекорд по числу заброшенных шайб в регулярном сезоне Молодежной хоккейной лиги (48) и стал самым ценным игроком сезона. В Континентальной хоккейной лиге Шалагин провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

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