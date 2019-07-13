Сборная России по художественной гимнастике победила в упражнениях с мячами на Универсиаде

ТАСС, 13 июля. Сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали в групповых упражнениях с пятью мячами на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.
Россиянки набрали 25,075 балла. Серебряные медали с результатом 22,900 балла завоевала команда Украины, бронзовые - сборная Японии (21,650).
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 75 наград - 28 золотых, 21 серебряную и 26 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-14), третье - сборная Китая (21-12-8). Сборная России занимает четвертое место (19-22-32).
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|28
|21
|26
|75
|2
|США
|21
|16
|14
|51
|3
|Китай
|21
|12
|8
|41
|4
|Россия
|19
|22
|32
|73
|5
|Южная Корея
|16
|16
|15
|47
|6
|Италия
|13
|11
|15
|39
|7
|Тайвань
|7
|13
|8
|28
|8
|Мексика
|7
|6
|6
|19
|9
|ЮАР
|6
|7
|4
|17
|10
|Иран
|6
|3
|7
|16