Сборная России по художественной гимнастике победила в упражнениях с мячами на Универсиаде

ТАСС, 13 июля. Сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали в групповых упражнениях с пятью мячами на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

Россиянки набрали 25,075 балла. Серебряные медали с результатом 22,900 балла завоевала команда Украины, бронзовые - сборная Японии (21,650).

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 75 наград - 28 золотых, 21 серебряную и 26 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-14), третье - сборная Китая (21-12-8). Сборная России занимает четвертое место (19-22-32).