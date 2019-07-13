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Летняя Универсиада в Неаполе

Сборная России по художественной гимнастике победила в упражнениях с мячами на Универсиаде

Вторыми стали украинки, третьими - японки

ТАСС, 13 июля. Сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали в групповых упражнениях с пятью мячами на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

Россиянки набрали 25,075 балла. Серебряные медали с результатом 22,900 балла завоевала команда Украины, бронзовые - сборная Японии (21,650).

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 75 наград - 28 золотых, 21 серебряную и 26 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-14), третье - сборная Китая (21-12-8). Сборная России занимает четвертое место (19-22-32).

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония28212675
2США21161451
3Китай2112841
4Россия19223273
5Южная Корея16161547
6Италия13111539
7Тайвань713828
8Мексика76619
9ЮАР67417
10Иран63716
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