Победительница Уимблдона Халеп назвала финал против Серены Уильямс лучшим матчем в карьере

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что финальный матч Уимблдона-2019 стал лучшим в ее карьере, третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне. Слова 27-летней румынки приводит пресс-служба турнира.

В субботу седьмая сеяная Халеп одержала победу над 37-летней американкой Сереной Уильямс (11-й номер посева) со счетом 6:2, 6:2, встреча продолжалась 56 минут. Уильямс проиграла в третьем финале турниров серии Большого шлема подряд, последний раз американка побеждала в 2017 году на Открытом чемпионате Австралии.

"Это был лучший матч в моей карьере, Серена всегда вдохновляла нас, - сказала Халеп. - Я очень много работала, чтобы добиться этого результата, сложно объяснить, насколько я сейчас счастлива. Это была мечта моей мамы, она говорила, что если я хочу добиться чего-то в теннисе, то должна сыграть в финале Уимблдона, сегодня этот день настал".

Для Халеп финал Уимблдона стал первым в карьере, ранее ее лучшим достижением был выход в полуфинал турнира в 2014 году. Всего на турнирах серии Большого шлема румынка в пятый раз сыграла в титульном матче, на ее счету теперь две победы на турнирах, в 2018 году она выиграла Открытый чемпионат Франции.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.