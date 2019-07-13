Тренер считает, что прыгунам в воду Кузнецову и Шлейхеру было по силам завоевать медаль ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Евгению Кузнецову и Никите Шлейхеру было по силам занять призовое место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу даже в отсутствие олимпийского чемпиона Ильи Захарова. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

Кузнецов и Шлейхер в синхронных прыжках с трехметрового трамплина заняли пятое место. В таком составе российский дуэт в этом сезоне выступал на этапах Мировой серии, однако на чемпионате мира предполагалось участие Захарова, который вместе с Кузнецовым два года назад стал чемпионом мира в этой дисциплине. За две недели до старта чемпионата мира стало понятно, что Захаров не сможет выступить в Кванджу из-за травмы колена.

"Сегодня у них не задалось с самого начала, чудо, что они попали в финальную часть соревнований (спортсмены заняли на предварительном этапе последнее из позволяющих выступить в финале, 12-е место. - прим. ТАСС), - сказала Моисеева. - Была надежда, что они соберутся, потому что им было по силам уверенно бороться за медали, что они показывали в Мировой серии".

Победили китайские спортсмены Се Сыи и Цао Юань, набравшие 439,74 балла. Серебряные медали завоевали британцы Джек Ло и Дэниел Гудфеллоу, бронзовые - мексиканцы Хуан Селая и Яэль Кастильо. Призеры чемпионата мира получили олимпийские лицензии на Олимпийские игры 2020 в Токио.

"То, что нет Захарова, наверное, выбило подготовку из колеи, потому что Кузнецов сначала вел ее со Шлейхером, потом - с Захаровым, потом все опять поменялось. Возможно, это сказалось, и у ребят сегодня не получилось ничего", - рассказала главный тренер.

"Я надеялась, что опыт, накопленный в течение года, поможет им, но здесь, видимо, сказалось волнение и ответственность за результат, все-таки Евгений - чемпион мира в этом виде, и Никита понимал, что от него ждут хорошего результата. Сами прыжки не сказать, что были плохими, но синхрона совсем не получилось", - добавила она.