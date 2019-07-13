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Готов к труду и обороне

Около 120 человек выполнили нормативы ГТО на Дне экстремального спорта в Красноярске

На специальной мобильной площадке посетители могли выполнить нормативы в наклоне на гибкость, отжиманиях, прыжке в длину и подъеме гири
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Описание
© Оргкомитет проекта "ГТО-Хакер"
© Оргкомитет проекта "ГТО-Хакер"
© Оргкомитет проекта "ГТО-Хакер"
© Оргкомитет проекта "ГТО-Хакер"
© Оргкомитет проекта "ГТО-Хакер"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Около 120 человек посетили площадку Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), которая была организована проектом "ГТО-Хакер" на Дне экстремального спорта в Красноярске. Об этом ТАСС рассказала специалист отдела развития массового спорта и внедрения ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта Анна Алексеева.

Проект "ГТО-Хакер" проводится с 2016 года совместно с министерством спорта Красноярского края и региональным центром спортивных сооружений.

"В рамках проекта каждое лето проходит 10 выездов мобильного пункта "ГТО-Хакер", когда наши специалисты вывозят и организуют мобильную площадку. На площадке все желающие могут попробовать свои силы в четырех дисциплинах комплекса: наклоне на гибкость, прыжке в длину, подъеме гири и отжиманиях. После выполнения нормативов все участники получают книжечки со своими результатами, в которых также указаны актуальные нормы ГТО", - рассказала Алексеева.

"Всего за это лето у нас побывало более 1500 человек, сегодня площадка работала в пятый раз, ее посетителями стали около 120 человек. До середины августа планируется провести еще пять таких выездных мероприятий. Мы традиционно дарим участникам сувениры - ручки, браслеты, особенно стараемся отметить рекордсменов площадки. Например, сегодня 40-летняя женщина отжалась 50 раз, ей подарили сувенирные часы", - добавила она.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года, он направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.

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