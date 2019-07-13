Сборная России по регби-7 сыграет с итальянками в 1/4 финала отборочного турнира ОИ

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 обыграла команду Англии в заключительном матче группового этапа отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года и сыграет со сборной Италии в четвертьфинале. Соревнования проходят в Казани.

Встреча группы B завершилась со счетом 26:5 в пользу россиянок. Ранее в субботу россиянки обыграли команды Швеции (29:0) и Германии (55:0), досрочно обеспечив себе выход в плей-офф турнира, где сыграют со сборной Англии. В случае победы в четвертьфинале россиянки встретятся в полуфинале с победительницами матча между командами Испании и Польши.

В других четвертьфиналах сборная Франции сыграет против румынок, команда Испании - со сборной Польши, англичанки - против команды Ирландии.

Право выступить на Олимпиаде получит лучшая сборная по итогам европейского отбора. Команды, занявшие второе и третье места, примут участие в утешительной квалификации, где будут разыграны две последние путевки на Игры-2020. Соревнования в Казани завершатся 14 июля.