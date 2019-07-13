Тренер Кузин: правильный настрой помог раскрыть лучшие качества российских регбисток

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 вышла на игру с командой Англии с правильным настроем и показала свои лучшие качества. Об этом заявил журналистам в субботу главный тренер сборной России Андрей Кузин.

В субботу россиянки заняли первое место на групповом этапе квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Российская сборная победила сборные Швеции (29:0), Германии (55:0) и Англии (26:5). Соревнования проходят в Казани.

"Хороший день сегодня получился, первая игра прошла тяжело, вторая намного лучше, самым главным матчем дня была игра с командой Англии. Понравился настрой - когда мы играем с настроем, то у нас получается очень многое: женское регби построено на настрое, у нас есть хорошие игроки с мощью, скоростью - если они эти качества реализуют, то проблем нет, - заявил Кузин. - Хочу поздравить всю команду, хочется, чтобы успех сегодняшнего дня перешел в завтрашний. У англичанок был самый оптимальный состав на данный момент, даже были приглашены пара человек из сборной Англии по регби-15".

Соперником россиянок по четвертьфиналу турнира стала команда Италии, занявшая третье место в группе А. Матч пройдет 14 июля. "Здесь слабых команд нет, все хотят победить, занять первое место. У нас получилась чуть более легкая сетка, но это ни о чем не говорит, потому что каждая команда будет сражаться за победу", - заключил он.

В других четвертьфиналах сборная Франции сыграет против румынок, команда Испании - со сборной Польши, англичанки - против команды Ирландии. Право выступить на Олимпиаде получит лучшая сборная по итогам европейского отбора. Команды, занявшие второе и третье места, примут участие в утешительной квалификации, где будут разыграны две последние путевки на Игры-2020.

Соревнования в Казани завершатся 14 июля.