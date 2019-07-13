ФК "Торпедо" сделает все возможное для проведения игр на домашней арене

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Торпедо" приложит все усилия, чтобы провести следующий домашний матч первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на своем стадионе. Об этом журналистам в субботу сообщила президент клуба Елена Еленцева.

В субботу "Торпедо" обыграло калининградскую "Балтику" со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура первенства ФНЛ, голы забили Сергей Божин (14-я минута) и Артур Галоян (59). 12 июля пресс-служба "Торпедо" сообщила, что в связи со строительными работами на стадионе им. Эдуарда Стрельцова матч будет сыгран на резервной арене, которой является стадион академии "Спартак". Кроме того, фанаты московского клуба отказались поддерживать команду из-за проведения игры на стадионе академии "Спартака", а не на домашнем стадионе.

"Мы до последнего пытались урегулировать ситуацию в положительную сторону, все аргументы у нас были изложены на официальном сайте. Мы рассчитываем, что следующий матч будем играть на своем стадионе. Это зависит от того, как мы урегулируем проблему, я не хочу загадывать, но мы сделаем все возможное, чтобы следующий домашний матч состоялся на нашем стадионе", - сказала Еленцева.

"Две победы очень радуют, мы, конечно, довольны. Но впереди еще очень много игр, поэтому сейчас прогнозы делать сложно. По ходу сезона наша задача может быть скорректирована", - добавила она.

"Торпедо" занимает третье место в турнирной таблице, набрав шесть очков после двух матчей. В третьем туре столичный клуб 20 июля сыграет на выезде против "СКА-Хабаровска". На своем поле следующий матч "Торпедо" проведет 24 июля против саранской "Мордовии".