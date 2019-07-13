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Летние олимпийские виды спорта

Мужская сборная России по регби-7 победила украинцев на квалификационном турнире к ОИ-2020

Матч завершился со счетом 40:7

ТАСС, 13 июля. Мужская команда России по регби-7 обыграла сборную Украины в заключительном матче групповой стадии отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года. Соревнования проходят во французском Коломье.

Встреча группы B завершилась со счетом 40:7 в пользу россиян. В первых двух матчах сборная России уступила испанцам (0:47) и ирландцам (14:56).

В плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы, а также две лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах. Полностью состав команд - участниц плей-офф станет известен после завершения всех матчей игрового дня. Сборная России занимает третье место в группе B, имея в активе пять очков. Первыми идут Испанцы (8 очков), вторыми - ирландцы (8), команда Украины идет на последнем, четвертом месте, набрав три очка.

Право выступить на Олимпиаде получит лучшая сборная по итогам европейского отбора. Команды, занявшие второе и третье места, примут участие в утешительной квалификации, где будет разыграна последняя путевка на Игры-2020.

Турнир в Коломье завершится 14 июля.

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