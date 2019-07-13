Капитан ФК "Сочи" Песегов считает, что команда заслужила ничью в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Капитан футбольного клуба "Сочи" и лучший игрок матча против "Спартака" Евгений Песегов заявил, что его команда пропустила в конце игры обидный гол и заслуживала ничью. Такое мнение игрок высказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

В воскресенье московский "Спартак" обыграл "Сочи" со счетом 1:0. Единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил защитник Самуэль Жиго после розыгрыша углового.

"Обидно проигрывать, пропуская на последних минутах, - заявил 30-летний Песегов. - Мы здорово играли, перестраивались, выполняли установку тренера и убегали в контратаки. Ощущения от первого матча положительные, я думаю, наша команда заслужила ничью".

"Не получилось забить в первом игре, будем отрабатывать реализацию моментов на тренировках. На нашей игре сказались несыгранность, мы недавно собрались, не успели наиграть стандарты. Поздравляю "Спартак" с победой" - добавил он.

В следующем туре "Спартак" на выезде встретится с "Ростовом", матч пройдет 20 июля. "Сочи" днем позже примет петербургский "Зенит".