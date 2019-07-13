Российские баскетболистки уступили в полуфинале чемпионата Европы среди юниорок

ТАСС, 13 июля. Сборная России по баскетболу проиграла команде Италии в 1/2 финала чемпионата Европы среди юниорок (до 18 лет). Турнир проходит в Сараево.

Встреча завершилась со счетом 75:49 в пользу итальянских баскетболисток. В составе россиянок больше всего очков набрала Мария Крымова (14).

В матче за третье место сборная России встретится с победительницами матча сборных Франции и Венгрии, который пройдет позднее в субботу.

На групповом этапе сборная России обыграла команды Белоруссии и Сербии, но уступила венгеркам и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала россиянки в овертайме одержали победу над командой Хорватии со счетом 83:81, а в четвертьфинале победили команду Латвии (79:52).

Первенство Европы проходит с 6 по 14 июля.