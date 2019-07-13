Дубов уступил Мамедьярову во второй партии стартового раунда Гран-при FIDE в Риге

ТАСС, 13 июля. Российский гроссмейстер Даниил Дубов белыми фигурами проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову во второй партии первого раунда этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Риге.

В первой партии стартового раунда Дубов и Мамедьяров сыграли вничью. Таким образом, по сумме двух партий Дубов уступил и выбыл из числа претендентов на победу в турнире. Также во второй раунд вышел француз Максим Вашье-Лаграв, обыгравший чеха Давида Навару.

Россиянин Петр Свидлер черными фигурами разошелся миром с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, Сергей Карякин черными свел матч к ничьей с голландцем Анишем Гири, Александр Грищук белыми сыграл вничью с соотечественником Никитой Витюговым. Также вничью завершились партии Левон Аронян (Армения) - Вэй И (Китай), Хикару Накамура (США) - Веселин Топалов (Болгария) и Уэсли Со (США) - Пентала Харикришна (Индия). В воскресенье состоятся тай-брейки, по результатам которых определятся все участники второго раунда.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов. Победитель будет иметь возможность встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира, которым является норвежец Магнус Карлсен. Первый этап прошел в середине мая в Москве. Он завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который в финале обыграл Грищука.

Этап в Риге завершится 23 или 24 июля (в случае тай-брейка). Также пройдут этапы в Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря).