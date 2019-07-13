Гол и передача Ионова помогли "Ростову" обыграть "Оренбург" в матче первого тура РПЛ

ТАСС, 13 июля. Футболисты "Ростова" обыграли "Оренбург" со счетом 2:1 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на "Ростов-Арене" в присутствии 14 584 зрителей.

В составе "Ростова" голы забили Элдор Шомуродов (11-я минута) и Алексей Ионов (42). У "Оренбурга" отличился Джордже Деспотович (49). 30-летний Ионов был признан лучшим футболистом встречи.

Ионов, отметившийся также голевой передачей в моменте с первым забитым мячом "Ростова", забил 39-й гол в чемпионатах России, сыграв 241-й матч: "Динамо" - 81 матч (18 голов), "Ростов" - 47 (12), "Зенит" - 36 (3), "Кубань" - 37 (3), ЦСКА - 24 (3), "Анжи" - 6 (0).

На 51-й минуте матча главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку главному тренеру "Оренбурга" Владимиру Федотову. Всего за игру Безбородов показал шесть желтых карточек ("Оренбург" - 4, "Ростов" - 2).

В сезоне-2018/19 "Ростов" проиграл "Оренбургу" в обоих матчах, в предыдущий раз ростовский клуб побеждал оппонентов 30 июля 2016 года, тогда встреча в Ростове-на-Дону также в рамках первого тура завершилась со счетом 1:0. Всего команды провели пять встреч, "Оренбург" одержал три победы, "Ростов" выиграл две встречи.

В следующем туре "Ростов" на домашнем поле примет столичный "Спартак", а "Оренбург" на выезде сыграет с ЦСКА. Обе встречи пройдут 20 июля.