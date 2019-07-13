Гол и передача Ионова помогли "Ростову" обыграть "Оренбург" в матче первого тура РПЛ

ТАСС, 13 июля. Футболисты "Ростова" обыграли "Оренбург" со счетом 2:1 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на "Ростов-Арене" в присутствии 14 584 зрителей.
В составе "Ростова" голы забили Элдор Шомуродов (11-я минута) и Алексей Ионов (42). У "Оренбурга" отличился Джордже Деспотович (49). 30-летний Ионов был признан лучшим футболистом встречи.
Ионов, отметившийся также голевой передачей в моменте с первым забитым мячом "Ростова", забил 39-й гол в чемпионатах России, сыграв 241-й матч: "Динамо" - 81 матч (18 голов), "Ростов" - 47 (12), "Зенит" - 36 (3), "Кубань" - 37 (3), ЦСКА - 24 (3), "Анжи" - 6 (0).
На 51-й минуте матча главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку главному тренеру "Оренбурга" Владимиру Федотову. Всего за игру Безбородов показал шесть желтых карточек ("Оренбург" - 4, "Ростов" - 2).
В сезоне-2018/19 "Ростов" проиграл "Оренбургу" в обоих матчах, в предыдущий раз ростовский клуб побеждал оппонентов 30 июля 2016 года, тогда встреча в Ростове-на-Дону также в рамках первого тура завершилась со счетом 1:0. Всего команды провели пять встреч, "Оренбург" одержал три победы, "Ростов" выиграл две встречи.
В следующем туре "Ростов" на домашнем поле примет столичный "Спартак", а "Оренбург" на выезде сыграет с ЦСКА. Обе встречи пройдут 20 июля.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Урал
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|2
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|4
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|5
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|6
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|Тамбов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|16
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0