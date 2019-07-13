В равной борьбе. Футболисты "Спартака" на последних минутах вырвали победу в игре с "Сочи"

Встреча прошла на "Открытие-Арене" в Москве в присутствии 29 892 человек. Матч стал вторым по посещаемости в первых турах чемпионатов России на домашнем стадионе красно-белых, открытом в 2014 году. Рекорд был установлен в сезоне-2018/19 на встрече с "Оренбургом" (36 672 зрителя). Тогда хозяева поля также одержали победу со счетом 1:0, а автором единственного мяча стал все тот же Жиго. В сезоне-2016/17 на игру первого тура с тульским "Арсеналом" (4:0) на "Открытие-Арену" пришли 28 052 человека, а в сезоне-2015/16 встречу "Спартака" с "Уфой" (2:2) посетили 23 222 зрителя.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 1:0 одержал победу над "Сочи" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20. Единственный гол в матче забил защитник Самуэль Жиго в компенсированное ко второму тайму время.

Для "Сочи" сезон-2019/20 стал первым в элитном дивизионе чемпионата России. Клуб был образован в 2018 году на основе петербургского "Динамо", в прошлом сезоне сочинская команда выступала в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, по его итогам она заняла второе место и получила прямую путевку в РПЛ.

В межсезонье "Спартак" и "Сочи" уже встречались - товарищеская игра в июне завершилась со счетом 7:1 в пользу красно-белых. С того момента дебютант РПЛ значительно обновил состав, заполучив группу опытных футболистов: вратаря Евгения Фролова ("Оренбург"), защитников Ивана Новосельцева, Эльмира Набиуллина, полузащитника Ибрагима Цаллагова и нападающего Дмитрия Полоза (все - "Зенит"). Кроме того, состав "Сочи" пополнили защитники Федор Кудряшов и Тимофей Маргасов, предыдущими клубами которых были турецкий "Истанбул" и "Локомотив".

Развлекательная программа для болельщиков перед матчем была разнообразной и каждый из почти 30 тыс. болельщиков мог найти себе занятие по душе - тут были и выступления кавер-групп, и зоны для любителей воркаута, и детские игровые площадки. Незадолго до стартового свистка в чаше "Открытие-Арены" медицинская служба "Спартака" получила приз от руководства лиги в номинации "Лучшая медицинская служба клубов РПЛ". Награду вручил главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Опять "двойка"

Сама игра началась с атаки "Спартака" уже на первой минуте, но матч сложился по отличному от июньского сценарию. Гости довольно быстро перехватили инициативу - моменты у ворот Александра Максименко возникали с завидной частотой, но защитники красно-белых во главе с новым капитаном Георгием Джикией успевали отводить угрозы.

Ближе к перерыву "Спартак" дважды мог поразить ворота Николая Заболотного, но тот сначала справился с ударом Джано Ананидзе, а пару минут спустя голкипер выручил сочинцев после удара в угол в исполнении Романа Зобнина. Для 29-летнего вратаря эта игра была особенной, поскольку он ранее выступал за "Спартак" - в шести матчах чемпионата России-2011/12 он пропустил семь мячей.

Вторая половина встречи началась активно, хозяева поля пытались поразить ворота "Сочи" ударами из-за пределов штрафной, но обновленная перед сезоном защита гостей справлялась со своей работой. Гости не ушли в глухую оборону и несколько раз вынуждали Максименко вступить в игру.

Уже в компенсированное ко второму тайму время "Спартак" сумел вырвать победу - как и в первом туре прошлого чемпионата, на первый план вышел второй номер красно-белых Жиго, головой замкнувший подачу с углового в исполнении Фернандо. В 13-й раз из 28 "Спартак" стартовал в чемпионате России с победы.

Несмотря на победу хозяев, лучшим игроком матча был признан капитан "Сочи" Евгений Песегов.

"Сочи" собрали за четыре дня

После матча капитан "Сочи" отметил, что его команда заслуживала ничейного результата. "Обидно проигрывать, пропуская на последних минутах, мы здорово играли, перестраивались, выполняли установку тренера, убегали в контратаки", - заявил он.

"Ощущения от первого матча положительные, я думаю, наша команда заслужила ничью. Не получилось забить в первой игре, будем отрабатывать реализацию моментов на тренировках. На нашей игре сказалась несыгранность, мы недавно собрались, не успели наиграть стандартные положения", - заключил 30-летний капитан южан.

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин отдал должное своим игрокам, отметив, что команда собралась за четыре дня. "Доволен игрой команды, но не хватило силенок. "Сочи" собрали за четыре дня. Весь прошлый год мы играли в агрессивной манере, будем так же продолжать, пока я в "Сочи", - сказал он, объясняя, почему его команда не сыграла против "Спартака" на выезде в оборонительной манере.

Не обошлось без спорных моментов

На 21-й минуте защитник "Спартака" Николай Рассказов в штрафной площади помешал полузащитнику Яну Казаеву пробить по воротам. Арбитр встречи Владимир Москалев не усмотрел нарушения правил. После матча нападающий "Сочи" Александр Карапетян отметил, что судья должен был поставить пенальти в ворота "Спартака".