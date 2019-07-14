Венгерские ватерполистки установили рекорд по заброшенным мячам в матче чемпионата мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Женская сборная Венгрии по водному поло установила рекорд по заброшенным мячам в матче чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

В воскресенье венгерки победили команду Южной Кореи со счетом 64:0 на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Женская сборная Южной Кореи впервые участвует в чемпионате мира.

В следующем матче сборная Венгрии сыграет против канадок, команда Южной Кореи встретится со сборной России. Оба матча пройдут 16 июля. В турнире принимают участие 16 команд, которые разбиты на четыре группы. Победители групп напрямую выйдут в четвертьфинал, команды, занявшие вторые и третье места, сыграют в 1/8 финала.

Сборная Венгрии дважды побеждала на чемпионатах мира (1994, 2005) и трижды на чемпионатах Европы (1991, 2001, 2016) .

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.