КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация плавания (FINA) не ведет допинговых расследований в отношении российских спортсменов после проверки базы данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор FINA Корнель Маркулеску.

"Мы ничего не получили от Всемирного антидопингового агентства. Много месяцев назад у нас было семь или восемь дел, в пяти случаях не было представлено никаких сведений, в оставшихся двух или трех случаях не было оснований для расследования", - сказал Маркулеску.

"Основная проблема была связана с чемпионатом мира 2015 года в Казани, поскольку турнир проходил, когда московская лаборатория еще работала. Но российские пловцы в Казани завоевали одну золотую медаль. Какой смысл употреблять допинг и не побеждать? Это выглядит глупо", - добавил он.

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. В апреле организация также забрала 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период. Полученные данные стали основанием для открытия допинговых дел.