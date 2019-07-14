Китаец Ван Цзунюань завоевал золото в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Китаец Ван Цзунюань выиграл золотую медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу.
Китаец набрал 440,25 балла. Серебряную медаль завоевал мексиканец Роммель Пачеко (420,15), бронзу - китаец Пэн Цзяньфэн (415,00). Россиянин Сергей Назин не сумел пробиться в финальную часть соревнований.
С 2001 года российские прыгуны в воду не могут завоевать медали в данном виде программы на чемпионатах мира, тогда бронзовую медаль выиграл Александр Доброскок.
В субботу в Кванджу в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев завоевали серебряную медаль. Первую золотую медаль сборной России принесла синхронистка Светлана Колесниченко, победившая в технической программе.
В общем медальном зачете чемпионата лидирует сборная Китая, которая завоевала пять золотых медалей и одну бронзовую награду. Российская команда идет на втором месте (1-1-0), на третьем месте сборная Венгрии (1-0-0).
Соревнования прыгунов в воду продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|5
|0
|1
|6
|2
|Россия
|1
|1
|0
|2
|3
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|4
|США
|0
|2
|0
|2
|5
|Мексика
|0
|1
|2
|3
|6
|Франция
|0
|1
|0
|1
|6
|Испания
|0
|1
|0
|1
|6
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|9
|Канада
|0
|0
|1
|1
|9
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1
|9
|Япония
|0
|0
|1
|1
|9
|Италия
|0
|0
|1
|1