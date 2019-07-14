Китаец Ван Цзунюань завоевал золото в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Китаец Ван Цзунюань выиграл золотую медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу.

Китаец набрал 440,25 балла. Серебряную медаль завоевал мексиканец Роммель Пачеко (420,15), бронзу - китаец Пэн Цзяньфэн (415,00). Россиянин Сергей Назин не сумел пробиться в финальную часть соревнований.

С 2001 года российские прыгуны в воду не могут завоевать медали в данном виде программы на чемпионатах мира, тогда бронзовую медаль выиграл Александр Доброскок.

В субботу в Кванджу в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев завоевали серебряную медаль. Первую золотую медаль сборной России принесла синхронистка Светлана Колесниченко, победившая в технической программе.

В общем медальном зачете чемпионата лидирует сборная Китая, которая завоевала пять золотых медалей и одну бронзовую награду. Российская команда идет на втором месте (1-1-0), на третьем месте сборная Венгрии (1-0-0).

Соревнования прыгунов в воду продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.