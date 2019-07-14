СМИ: "Ливерпуль" и МЮ заинтересованы в приобретении футболиста ЦСКА Чалова

ТАСС, 14 июля. Английские клубы "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал" проявляют интерес к российскому нападающему ЦСКА Федору Чалову. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.

Трансферное окно в Англии закроется 8 августа, за день до начала нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

По информации источника, в услугах 21-летнего россиянина также заинтересованы немецкие "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", а также "Монако" и испанская "Севилья".

Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу сезона-2018/19, забив 15 голов. Футболист, который является воспитанником ЦСКА, выступает за основную команду армейцев с 2016 года. В составе команды он стал обладателем Суперкубка России, двукратным серебряным призером чемпионата страны. Форвард является самым молодым игроком, выигравшим бомбардирскую гонку чемпионата России, превзойдя достижение Игоря Симутенкова 1994 года.

ЦСКА в первом туре нового сезона чемпионата России сыграет в гостях с самарскими "Крыльями Советов". Встреча состоится в воскресенье, начало - 16:30 мск.