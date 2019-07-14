Владимир Кривуля выиграл второе золото для сборной России на ЧМ по парапауэрлифтингу

ТАСС, 14 июля. Бронзовый призер Паралимпийских игр 2012 года россиянин Владимир Кривуля завоевал золотую медаль чемпионата мира по парапауэрлифтингу в Нур-Султане, который является отборочным к Паралимпиаде в Токио.

27-летний Кривуля, выступающий в весовой категории до 54 кг при росте 152 см, поднял в жиме лежа 189 кг, установив европейский рекорд. Второе место занял представитель Нигерии Роланд Езуруике (177 кг), третье - грек Димитриос Бакохристос (165). Россиянин Юрий Егорченков стал пятым (161).

Также Кривуля является серебряным призером чемпионата мира (2014), чемпионом Европы (2013) и победителем Кубка мира (2019).

Ранее Владимир Балынец завоевал первую золотую медаль сборной России на чемпионате мира по пауэрлифтингу с 2014 года.

Чемпионат мира по парапауэрлифтингу проходит в Казахстане под эгидой Международного паралимпийского комитета (МПК). Право на участие в Играх в Токио получат первые восемь спортсменок и первые десять спортсменов согласно международному рейтингу.

В последний раз сборная России по парапауэрлифтингу выступала на чемпионате мира в 2014 году, в 2016 году Паралимпийский комитет России был лишен членства в МПК, в марте нынешнего года российские парапауэрлифтеры снова получили возможность выступать на международных соревнованиях. Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 20 июля.