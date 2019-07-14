В новом сезоне Единой лиги ВТБ примут участие 13 команд

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Тринадцать команд примут участие в баскетбольной Единой лиге ВТБ в сезоне-2019/20. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Кущенко.

В Москве в воскресенье прошел совет Единой лиги ВТБ.

Лигу покинет латвийский клуб ВЭФ. "Сожалеем, что ВЭФ потерял финансирование и не смог поэтому заявиться к нам. Тем не менее, ожидаем, что они справятся с временными трудностями и через сезон вернутся в Единую лигу," - сказал Кущенко.

Также функционер сообщил, что было принято решение сократить серии плей-офф с трех побед до двух.

В прошлом сезоне ВЭФ занял десятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата и не вышел в плей-офф. Победителем стал ЦСКА, который в финале обыграл подмосковные "Химки" (счет в серии 3-0).

Единая лига ВТБ была образована в 2008 году. В завершившемся сезоне в чемпионате приняли участие 14 клубов из шести стран - России, Белоруссии, Польши, Латвии, Эстонии и Казахстана. Чемпионом восьмой раз подряд стал московский ЦСКА.