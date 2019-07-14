Российские футболисты взяли первый выходной после выхода в полуфинал ЧМ среди лиц с ЦП

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России позволили себе первый выходной за четыре месяца после победы над командой Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира среди лиц с церебральным параличом, который проходит в испанской Севилье. Об этом ТАСС рассказал в воскресенье по телефону главный тренер команды Автандил Барамидзе.

В субботу сборная России обыграла команду Аргентины со счетом 5:0, голы забили Георгий Албегов (6-я минута), Ника Миракишвили (16, 18), Марат Елоев (25) и Сослан Газданов (58).

"Обыграли достойного соперника, агрессивного, ребята выполнили установку, и результат не заставил себя ждать. Сегодня позволили себе первый выходной за четыре месяца, у команды будет три часа, чтобы погулять, посмотреть достопримечательности Севильи, пофотографироваться, купить сувениры родным и близким, а потом начнется подготовка к следующему матчу", - рассказал Барамидзе.

"Конечно, радоваться рано - впереди нас ждет сложная работа, ведь соперник сильнее от матча к матчу. Но я все равно хочу поблагодарить всю нашу команду, и футболистов, и тренерский состав, врача, всех специалистов сборной, наши победы - командная работа, - подчеркнул тренер. - И хотел бы отметить внимание к нам со стороны болельщиков и СМИ, такого у нас еще не было, и теперь родные и близкие знают о наших победах".

Соперник россиян по полуфиналу определится 16 июля. "Это будет либо сборная США, либо команда Англии. Сборная США сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге Международной федерации футбола с ЦП. С англичанами мы встречались на прошлом чемпионате мира в матче за третье место и тогда взяли бронзу", - сообщил Барамидзе.

"Тактику игры перед матчем обсудим, как правило, мы делаем это на встрече часа за три до матча. Но главная установка от матча к матчу неизменна: сбили с ног - бейся на коленях, не можешь встать - наступай лежа", - рассказал Барамидзе.

О чемпионате мира

Футбольные матчи среди лиц с церебральным параличом проводятся в формате 7х7 на поле размером 75х55 м, ширина ворот - 5 м, высота - 2 м. Матч состоит из двух таймов по 30 минут. Чемпионат мира среди лиц с ЦП проводится с 1982 года. Российская команда пять раз выигрывала золото (1998, 2005, 2007, 2011, 2015), она делит рекорд по числу побед со сборной Украины.

Чемпионат мира в Севилье завершится 20 июля.