Тренер Кузин: волнение в важных матчах является главной проблемой российских регбисток

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Психологический настрой в главных матчах является основной проблемой женской сборной России по регби-7. Об этом заявил журналистам в воскресенье главный тренер сборной Андрей Кузин.

В воскресенье в Казани завершился квалификационный турнир, на котором разыгрывалась одна прямая путевка от европейского региона на Олимпийские игры - 2020. В финале россиянки уступили сборной Англии со счетом 0:19 и вместе с француженками и командами других мировых регионов поспорят летом 2020 года в утешительном турнире за одну из двух олимпийских путевок. В субботу россиянки победили команду Англии на групповом этапе со счетом 26:5.

"В очередной раз просто подвела психология: вчера играли в группе, совершенно другая игра была. Все, что мы сегодня планировали, вообще не сыграло. На прошло отборе на Олимпиаду не смогли пробиться, потому что крайне важные матчи мы психологически не выдерживаем. На протяжении пяти-шести лет у нас главная проблема, что центральные матчи мы проигрываем, может быть, и не таким сильным соперникам", - сказал Кузин.

"У нас стояла задача отобраться при родных болельщиках, при родных стенах, но, к сожалению, не получилось. Есть над чем работать, будем привлекать новых спортсменок, есть еще год. Будем стараться привлекать молодежь, но самое главное - оставить тех людей, что уже есть, и без травм подготовиться к следующему отбору", - заключил специалист.

Олимпийские игры - 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.