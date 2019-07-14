Российские баскетболистки заняли четвертое место на чемпионате Европы среди юниорок

ТАСС, 14 июля. Сборная России по баскетболу проиграла команде Франции в матче за третье место чемпионата Европы среди юниорок (до 18 лет). Турнир проходит в Сараево.

Встреча завершилась со счетом 77:45 в пользу французских баскетболисток. Самыми результативными игроками встречи стала француженка Тенин Магасса и россиянка Анастасия Бобрик, в активе которых по 11 очков, француженка также оформила дабл-дабл, сделав 10 подборов.

Позднее в воскресенье пройдет финал, где встретятся команды Италии и Венгрии.

На групповом этапе сборная России обыграла команды Белоруссии и Сербии, уступила венгеркам и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала россиянки в овертайме одержали победу над командой Хорватии со счетом 83:81, в четвертьфинале победили команду Латвии (79:52), а в полуфинале уступили итальянкам (49:75).

Первенство Европы проходит с 6 по 14 июля.