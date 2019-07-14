Карякин и Грищук вышли во второй раунд Гран-при FIDE в Риге

ТАСС, 14 июля. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук прошли во второй раунд этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Риге.

В первых двух партиях стартового раунда Карякин и Грищук сыграли вничью с голландцем Анишем Гири и россиянином Никитой Витюговым соответственно. В тай-брейке сильнее оказались Карякин и Грищук.

В воскресенье в тай-брейках россиянин Петр Свидлер черными фигурами уступил поляку Яну-Кшиштофу Дуде, Левон Аронян (Армения) проиграл китайцу Вэй И, Хикару Накамура (США) уступил Веселину Топалову (Болгария), а Уэсли Со (США) обыграл Пенталу Харикришну (Индия). Ранее в субботу россиянин Даниил Дубов белыми фигурами проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову и покинул турнир, также во второй раунд вышел француз Максим Вашье-Лаграв, обыгравший чеха Давида Навару. Таким образом, во втором раунде пройдут матчи Карякин - Со, Грищук - Вэй И, Топалов - Вашье-Лаграв и Мамедьяров - Дуда.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов. Победитель будет иметь возможность встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира, которым является норвежец Магнус Карлсен. Первый этап прошел в середине мая в Москве. Он завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который в финале обыграл Грищука.

Этап в Риге завершится 23 или 24 июля (в случае тай-брейка). Также пройдут этапы в Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря).