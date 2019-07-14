Гол Бериши принес "Ахмату" победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 14 июля. Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли "Краснодар" со счетом 1:0 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
Гол на 28-й минуте после рикошета от ноги защитника "Краснодара" Александра Мартыновича забил Бернард Бериша. На 10-й минуте матча Бериша не смог реализовать пенальти, удар с 11-метровой отметки отразил Матвей Сафонов.
В прошлом сезоне "Краснодар" также начал сезон с поражения, уступив на выезде казанскому "Рубину" со счетом 1:2, а в сезоне-2017/18 в гостях одержал победу над соперниками из Казани с аналогичным счетом. "Ахмат" в четвертый раз одержал победу с минимальным счетом в матчах первого тура чемпионатов России, ранее подобного результата грозненский клуб добивался в играх с пермским "Амкаром", самарскими "Крыльями Советов" и со "Спартаком-Нальчик".
В следующем матче 21 июля "Ахмат" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", а "Краснодар" днем ранее на выезде в гостях встретится с "Уфой". В прошлом сезоне "Краснодар" занял третье место в чемпионате России и впервые пробился в Лигу чемпионов, где будет выступать в третьем квалификационном раунде. Жеребьевка, которая определит соперника краснодарцев, пройдет 22 июля.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Краснодар
|1
|1
|0
|1
|0-1
|0
|15
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0