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Футбол в России

Гол Бериши принес "Ахмату" победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России по футболу

"Краснодар" второй сезон подряд проиграл в первом туре
Игроки "Ахмата" Евгений Харин, "Краснодара" Ари и "Ахмата" Зоран Нижич Елена Афонина/ТАСС
Описание
Игроки "Ахмата" Евгений Харин, "Краснодара" Ари и "Ахмата" Зоран Нижич
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли "Краснодар" со счетом 1:0 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

Гол на 28-й минуте после рикошета от ноги защитника "Краснодара" Александра Мартыновича забил Бернард Бериша. На 10-й минуте матча Бериша не смог реализовать пенальти, удар с 11-метровой отметки отразил Матвей Сафонов.

В прошлом сезоне "Краснодар" также начал сезон с поражения, уступив на выезде казанскому "Рубину" со счетом 1:2, а в сезоне-2017/18 в гостях одержал победу над соперниками из Казани с аналогичным счетом. "Ахмат" в четвертый раз одержал победу с минимальным счетом в матчах первого тура чемпионатов России, ранее подобного результата грозненский клуб добивался в играх с пермским "Амкаром", самарскими "Крыльями Советов" и со "Спартаком-Нальчик".

В следующем матче 21 июля "Ахмат" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", а "Краснодар" днем ранее на выезде в гостях встретится с "Уфой". В прошлом сезоне "Краснодар" занял третье место в чемпионате России и впервые пробился в Лигу чемпионов, где будет выступать в третьем квалификационном раунде. Жеребьевка, которая определит соперника краснодарцев, пройдет 22 июля.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Крылья Советов11002-03
2Урал11003-23
3Зенит11002-13
4Ростов11002-13
5Спартак11001-03
6Ахмат11001-03
7Динамо10101-11
8Арсенал10101-11
9Локомотив00000-00
10Рубин00000-00
11Уфа10012-30
12Оренбург10011-20
13Тамбов10011-20
14Краснодар11010-10
15Сочи10010-10
16ЦСКА10010-20
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