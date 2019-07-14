"Локомотив" и "Рубин" закроют программу первого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 15 июля. Московский футбольный клуб "Локомотив" в понедельник дома примет казанский "Рубин". Матч закроет программу первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.

Игра пройдет на "РЖД-Арене", начало - 20:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков (Нижний Новгород).

В стартовом матче сезона "Локомотив" со счетом 3:2 обыграл санкт-петербургский "Зенит" и стал обладателем Суперкубка России, что должно стать хорошим эмоциональным подспорьем на старте чемпионата для подопечных Юрия Семина. К тому же, от травм восстановились важные игроки красно-зеленых - Соломон Кверквелия и Владислав Игнатьев. В лазарете остаются защитники Бенедикт Хёведес и Борис Ротенберг, а также форвард Джефферсон Фарфан.

При этом хорошей атмосферу в клубе назвать нельзя - под вопросом будущее в команде бессменного вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме, чье имя связывают с переходом в "Спартак"; до сих пор нет ясности, подпишет ли новый контракт полузащитник Мануэл Фернандеш; скандальным видится расставание клуба с еще одним полузащитником - Дмитрием Тарасовым. Плюс ко всему, в преддверии Лиги чемпионов столичная команда усилилась только двумя защитниками - Дмитрием Живоглядовым и Серкейрой Мурило, но состав нельзя назвать глубоким из-за того, что летом "Локомотив" покинуло девять футболистов.

"Локомотив" все равно является безусловным фаворитом в домашнем поединке, так как "Рубин" в последнее время стал удобным соперником для красно-зеленых - последний раз железнодорожники проигрывали казанцам 29 апреля 2017 года (0:1), после чего выдали шестиматчевую беспроигрышную серию, одержав четыре победы и сведя две игры вничью. Состав "Локомотива" сыгран и готов к борьбе за первое место в новом сезоне РПЛ.

В "Рубине" очередная перестройка

В новый сезон казанская команда, имеющая большие и серьезные амбиции, входит, пережив большие перемены. После неудачи в прошлом чемпионате (11-е место) клуб покинул главный тренер Курбан Бердыев, с именем которого связаны самые крупные успехи "Рубина". Его место занял бывший защитник команды Роман Шаронов.

Руководство региона хочет, чтобы "Рубин" вернулся на вершину российского футбола, но сделать это сразу у Шаронова вряд ли выйдет. Состав казанской команды нельзя назвать сбалансированным и сыгранным, хотя "Рубин" успел пошуметь в это трансферное окно - в субботу было объявлено о приобретении шведского защитника Карла Старфельта, ранее команду пополнили защитники Виталий Денисов, Константин Плиев, Сильвие Бегич и Олег Данченко. Из потерь следует выделить уход в "Краснодар" универсала Руслана Камболова.

Пополнил состав "Рубина" и бывший футболист "Локомотива" - 18-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Футболист выступал за железнодорожников на правах аренды, пользовался всяческим доверием как руководства, так и Семина. Дело шло к полноценному трансферу, но "Рубин" смог переманить игрока, предложив ему пятилетний контракт. "Локомотив" не нашел возможности повторить финансовые условия "Рубина" и был вынужден расстаться с перспективным футболистом.